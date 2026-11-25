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25.11.2026 10:02:18
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Renault-Aktien verlieren können.
Die Renault-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32.12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Renault-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3.114 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 83.33 EUR, da sich der Wert eines Renault-Anteils am 24.11.2026 auf 26.76 EUR belief. Mit einer Performance von -16.67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Renault eine Börsenbewertung in Höhe von 7.87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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