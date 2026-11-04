CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 75.01 EUR. Bei einem Renault-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.333 Renault-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 27.24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36.32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.68 Prozent verringert.

Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch