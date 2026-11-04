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|Lukrativer Renault-Einstieg?
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04.11.2026 10:02:12
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Renault-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Renault-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Renault-Papier bei 75.01 EUR. Bei einem Renault-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.333 Renault-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 27.24 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36.32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.68 Prozent verringert.
Alle Renault-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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