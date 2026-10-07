Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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07.10.2026 10:02:19
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Renault von vor 10 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Renault eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Renault-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 75.90 EUR. Bei einem Renault-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131.752 Renault-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’399.21 EUR, da sich der Wert eines Renault-Papiers am 06.10.2026 auf 25.80 EUR belief. Damit wäre die Investition 66.01 Prozent weniger wert.
Renault war somit zuletzt am Markt 7.31 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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