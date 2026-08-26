Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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26.08.2026 10:02:15
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Renault-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Renault-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 36.41 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 274.688 Renault-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27.39 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7’523.69 EUR wert. Mit einer Performance von -24.76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Renault belief sich zuletzt auf 8.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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