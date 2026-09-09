CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Renault-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Renault-Anteile an diesem Tag bei 73.85 EUR. Bei einem Renault-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.541 Renault-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Renault-Anteile wären am 08.09.2026 400.54 EUR wert, da der Schlussstand 29.58 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59.95 Prozent eingebüsst.

Renault erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch