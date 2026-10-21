Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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21.10.2026 10:02:15
CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Renault-Aktien verlieren können.
Renault-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.24 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 30.084 Renault-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 834.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.55 Prozent verkleinert.
Der Renault-Wert an der Börse wurde auf 7.89 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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