CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 3 Jahren verloren

Renault-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 33.24 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 30.084 Renault-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 834.54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 16.55 Prozent verkleinert.

Der Renault-Wert an der Börse wurde auf 7.89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch