CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Publicis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Publicis-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73.88 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.535 Publicis-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (94.28 EUR), wäre die Investition nun 1’276.12 EUR wert. Damit wäre die Investition 27.61 Prozent mehr wert.

Publicis wurde am Markt mit 23.44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch