Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Publicis-Investition?
|
05.08.2026 10:02:26
CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Publicis-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Publicis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Publicis-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Publicis-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73.88 EUR. Bei einem Publicis-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.535 Publicis-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (94.28 EUR), wäre die Investition nun 1’276.12 EUR wert. Damit wäre die Investition 27.61 Prozent mehr wert.
Publicis wurde am Markt mit 23.44 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Publicis S.A.
Analysen zu Publicis S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.