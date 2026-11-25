Am 25.11.2023 wurden Publicis-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Publicis-Aktie bei 74.76 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Publicis-Papier investiert hätte, hätte er nun 133.761 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 101.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’556.71 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35.57 Prozent.

Publicis war somit zuletzt am Markt 24.87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch