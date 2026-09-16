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Publicis Aktie 180622 / FR0000130577

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Langfristige Anlage 16.09.2026 10:02:28

CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Publicis von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie Investoren gebracht.

Publicis
92.45 CHF -1.27%
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Am 16.09.2016 wurden Publicis-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Publicis-Aktie an diesem Tag 54.70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Publicis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.282 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (98.80 EUR), wäre die Investition nun 1’806.29 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 80.63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Publicis betrug jüngst 25.06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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