Am 18.11.2021 wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 212.20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hat, hat nun 4.713 Anteile im Depot. Die gehaltenen Pernod Ricard-Aktien wären am 17.11.2026 340.53 EUR wert, da der Schlussstand 72.26 EUR betrug. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 340.53 EUR entspricht einer negativen Performance von 65.95 Prozent.

Pernod Ricard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch