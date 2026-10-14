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Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

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Lohnende Pernod Ricard-Investition? 14.10.2026 10:03:12

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Pernod Ricard
62.50 CHF 0.95%
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Am 14.10.2023 wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 157.10 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie investiert hat, hat nun 63.654 Anteile im Depot. Die gehaltenen Pernod Ricard-Aktien wären am 13.10.2026 4’170.59 EUR wert, da der Schlussstand 65.52 EUR betrug. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 4’170.59 EUR entspricht einer negativen Performance von 58.29 Prozent.

Pernod Ricard markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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