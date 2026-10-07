Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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07.10.2026 10:02:19
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurden Pernod Ricard-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84.68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.809 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie auf 59.22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699.34 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30.07 Prozent vermindert.
Pernod Ricard war somit zuletzt am Markt 14.61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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