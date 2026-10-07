CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurden Pernod Ricard-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84.68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.809 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie auf 59.22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699.34 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30.07 Prozent vermindert.

Pernod Ricard war somit zuletzt am Markt 14.61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch