Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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21.10.2026 10:02:15
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Pernod Ricard eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 21.10.2021 wurden Pernod Ricard-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 197.80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Pernod Ricard-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.506 Pernod Ricard-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66.96 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 33.85 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 66.15 Prozent gleich.
Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 16.98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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