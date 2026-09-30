CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 105.35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, befänden sich nun 0.949 Pernod Ricard-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 56.95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60.00 EUR belief. Damit wäre die Investition 43.05 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Pernod Ricard belief sich jüngst auf 14.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch