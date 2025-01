CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orange von vor einem Jahr bedeutet

Orange-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Orange-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 970.497 Anteilen. Die gehaltenen Orange-Aktien wären am 31.12.2024 9’343.94 EUR wert, da der Schlussstand 9.63 EUR betrug. Mit einer Performance von -6.56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Orange-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch