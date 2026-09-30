Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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30.09.2026 10:02:14
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orange-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Orange-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Orange-Papiers betrug an diesem Tag 13.93 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 717.875 Orange-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 13.73 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’856.42 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 1.44 Prozent.
Orange markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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