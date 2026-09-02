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Rentable Orange-Anlage? 02.09.2026 10:02:14

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orange von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Orange gewesen.

Orange
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Heute vor 10 Jahren wurde die Orange-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Orange-Aktie investiert hätte, hätte er nun 72.993 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’132.12 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 01.09.2026 auf 15.51 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 13.21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orange bezifferte sich zuletzt auf 40.94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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