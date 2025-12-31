Orange Aktie 720128 / FR0000133308
|Orange-Performance
|
31.12.2025 10:02:25
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Orange-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Orange-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Orange-Anteile betrug an diesem Tag 9.63 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Orange-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10.386 Orange-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148.06 EUR, da sich der Wert eines Orange-Papiers am 30.12.2025 auf 14.26 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48.06 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 37.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
