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Orange-Investment im Blick 09.09.2026 10:02:26

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orange-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Orange eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Orange
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Orange-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Orange-Aktie an diesem Tag 13.67 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 731.529 Orange-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’243.60 EUR, da sich der Wert eines Orange-Anteils am 08.09.2026 auf 15.37 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 11’243.60 EUR, was einer positiven Performance von 12.44 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Orange einen Börsenwert von 40.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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