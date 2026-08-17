CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr verdient

Am 17.08.2025 wurde das Michelin SA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Michelin SA-Papier letztlich bei 32.23 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 310.270 Michelin SA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’744.65 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 14.08.2026 auf 34.63 EUR belief. Mit einer Performance von +7.45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 23.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch