Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’227 -1.2%  SPI 19’994 -1.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’991 -0.2%  Euro 0.9407 0.0%  EStoxx50 6’391 0.0%  Gold 4’411 -0.4%  Bitcoin 64’302 -1.4%  Dollar 0.8094 -0.1%  Öl 96.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Swissport-Aktie: Ausbau des Geschäfts in Saudi-Arabien mit Flynas
Rohstoffkurse am Vormittag
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables Michelin SA-Investment? 07.09.2026 10:02:28

CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Michelin
32.48 CHF -1.76%
Kaufen Verkaufen

Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24.56 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 407.249 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 14’318.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.16 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.19 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 23.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Michelin SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?