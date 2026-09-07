Michelin Aktie 119105381 / FR001400AJ45
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07.09.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24.56 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 407.249 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 14’318.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.16 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43.19 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 23.83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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