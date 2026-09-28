CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Michelin SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Michelin SA-Anteile an diesem Tag bei 32.86 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 304.298 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’285.28 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.85 Prozent erhöht.

Am Markt war Michelin SA jüngst 22.90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch