CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Michelin SA-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34.26 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.186 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 34.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’015.10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Michelin SA eine Börsenbewertung in Höhe von 23.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch