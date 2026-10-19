CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Michelin SA-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28.45 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 351.494 Michelin SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Michelin SA-Aktie auf 33.67 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’834.80 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 11’834.80 EUR entspricht einer Performance von +18.35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Michelin SA belief sich zuletzt auf 22.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch