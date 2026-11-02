CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEGRAND von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die LEGRAND-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 149.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.669 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 87.63 EUR, da sich der Wert eines LEGRAND-Papiers am 30.10.2026 auf 131.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12.37 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von LEGRAND bezifferte sich zuletzt auf 34.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch