CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die LEGRAND-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 93.88 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.652 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 134.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’427.35 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42.74 Prozent vermehrt.

LEGRAND wurde jüngst mit einem Börsenwert von 35.13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch