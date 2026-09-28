LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819
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28.09.2026 10:02:19
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52.90 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das LEGRAND-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.904 LEGRAND-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 134.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’549.15 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 154.91 Prozent.
Jüngst verzeichnete LEGRAND eine Marktkapitalisierung von 35.35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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