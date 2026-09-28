Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’015 0.5%  SPI 19’876 0.5%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’470 0.2%  Euro 0.9455 0.2%  EStoxx50 6’313 0.2%  Gold 4’146 -3.3%  Bitcoin 68’921 -1.7%  Dollar 0.8309 0.2%  Öl 107.7 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Boeing-Aktie in Rot: Neue Software-Panne bei der 737 Max
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Meta-Aktie im Minus: Gerichts-Urteil zu Cambridge Analytica im Fokus
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag
Suche...
Plus500 Depot

LEGRAND Aktie 2501522 / FR0010307819

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance unter der Lupe 28.09.2026 10:02:19

CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LEGRAND-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEGRAND-Aktie Anlegern gebracht.

LEGRAND
128.24 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LEGRAND-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52.90 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das LEGRAND-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.904 LEGRAND-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 134.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’549.15 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 154.91 Prozent.

Jüngst verzeichnete LEGRAND eine Marktkapitalisierung von 35.35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu LEGRAND SA Act. Prov. OPO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?