Am 23.11.2016 wurde die LEGRAND-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LEGRAND-Papier an diesem Tag 51.99 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die LEGRAND-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.923 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 127.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 245.05 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 145.05 Prozent.

Alle LEGRAND-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch