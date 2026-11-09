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09.11.2026 10:02:21
CAC 40-Titel LEGRAND-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LEGRAND von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in LEGRAND-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 09.11.2023 wurden LEGRAND-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 84.80 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in LEGRAND-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.792 LEGRAND-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 129.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’528.89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +52.89 Prozent.
LEGRAND wurde am Markt mit 33.99 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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