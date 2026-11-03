CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 10 Jahren angefallen

Die Kering-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 181.51 EUR. Bei einem Kering-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.509 Kering-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 989.79 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 02.11.2026 auf 179.66 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 989.79 EUR, was einer negativen Performance von 1.02 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Kering eine Marktkapitalisierung von 21.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch