CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 303.75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 3.292 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 701.56 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 12.10.2026 auf 213.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 25.92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch