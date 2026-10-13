Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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13.10.2026 10:02:21
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kering-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Kering-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Kering-Papier an diesem Tag bei 303.75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Kering-Aktie investierten, hätten nun 3.292 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 701.56 EUR, da sich der Wert einer Kering-Aktie am 12.10.2026 auf 213.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.84 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Kering belief sich jüngst auf 25.92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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