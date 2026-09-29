Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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29.09.2026 10:02:12
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Kering gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Kering-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 616.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Kering-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.218 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 228.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’700.94 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 62.99 Prozent verkleinert.
Kering markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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