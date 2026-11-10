CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kering-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Kering-Anteile bei 310.45 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32.211 Kering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kering-Papiers auf 189.08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’090.51 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.09 Prozent abgenommen.

Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch