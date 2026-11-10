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|Lukrativer Kering-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Kering-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Kering-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Kering-Anteile bei 310.45 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32.211 Kering-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kering-Papiers auf 189.08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’090.51 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.09 Prozent abgenommen.
Alle Kering-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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