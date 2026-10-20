CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Kering-Papier bei 402.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.826 Kering-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’336.40 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 19.10.2026 auf 214.95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 46.64 Prozent gesunken.

Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 26.60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch