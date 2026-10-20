Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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|Lukrative Kering-Investition?
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20.10.2026 10:02:12
CAC 40-Titel Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 3 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Kering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurde das Kering-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Kering-Papier bei 402.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24.826 Kering-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’336.40 EUR, da sich der Wert eines Kering-Papiers am 19.10.2026 auf 214.95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 46.64 Prozent gesunken.
Der Kering-Wert an der Börse wurde auf 26.60 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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