CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in Euronext NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Euronext NV-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Euronext NV-Papiers betrug an diesem Tag 65.75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.521 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Euronext NV-Aktie auf 160.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243.80 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 143.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Euronext NV bezifferte sich zuletzt auf 15.79 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Euronext NV-Aktie an der Börse PAR war der 20.06.2014. Zum Börsendebüt des Euronext NV-Papiers wurde der Erstkurs mit 19.40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch