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Euronext NV Aktie 24649892 / NL0006294274

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Rentable Euronext NV-Anlage? 02.10.2026 10:02:34

CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Euronext NV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Euronext NV
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit dem Euronext NV-Papier statt. Diesen Tag beendete die Euronext NV-Aktie bei 125.90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.794 Euronext NV-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2026 gerechnet (159.30 EUR), wäre die Investition nun 126.53 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26.53 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Euronext NV einen Börsenwert von 15.77 Mrd. Euro. Die Euronext NV-Aktie wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Euronext NV-Anteilsschein bei 19.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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