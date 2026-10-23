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|Euronext NV-Investition
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23.10.2026 10:02:13
CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Euronext NV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Euronext NV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Euronext NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.999 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (178.10 EUR), wäre die Investition nun 534.13 EUR wert. Mit einer Performance von +434.13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Euronext NV einen Börsenwert von 17.28 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Euronext NV-Papiers fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann das Euronext NV-Papier bei 19.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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