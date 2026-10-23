CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Euronext NV von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Euronext NV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Euronext NV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.999 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (178.10 EUR), wäre die Investition nun 534.13 EUR wert. Mit einer Performance von +434.13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Euronext NV einen Börsenwert von 17.28 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Euronext NV-Papiers fand am 20.06.2014 an der Börse PAR statt. Den ersten Handelstag begann das Euronext NV-Papier bei 19.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch