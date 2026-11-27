Vor 1 Jahr wurde die Euronext NV-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 132.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75.758 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 171.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’992.42 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +29.92 Prozent.

Euronext NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.63 Mrd. Euro gelistet. Die Euronext NV-Aktie wurde am 20.06.2014 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Euronext NV-Aktie bei 19.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch