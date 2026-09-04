Euronext NV Aktie 24649892 / NL0006294274
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
04.09.2026 10:02:29
CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Euronext NV-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Euronext NV-Aktie betrug an diesem Tag 140.40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71.225 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’517.09 EUR, da sich der Wert einer Euronext NV-Aktie am 03.09.2026 auf 161.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15.17 Prozent.
Alle Euronext NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.77 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 wurden Euronext NV-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Euronext NV-Papiers auf 19.40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Euronext NV
Analysen zu Euronext NV
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen gewinnen
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.