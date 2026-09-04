CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Euronext NV-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Euronext NV-Aktie betrug an diesem Tag 140.40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 71.225 Euronext NV-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’517.09 EUR, da sich der Wert einer Euronext NV-Aktie am 03.09.2026 auf 161.70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15.17 Prozent.

Alle Euronext NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15.77 Mrd. Euro. Am 20.06.2014 wurden Euronext NV-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Euronext NV-Papiers auf 19.40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch