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06.11.2026 10:02:07
CAC 40-Titel Euronext NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Euronext NV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Euronext NV-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der Euronext NV-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Euronext NV-Papier an diesem Tag bei 68.10 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Euronext NV-Aktie investiert, befänden sich nun 146.843 Euronext NV-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 25’594.71 EUR, da sich der Wert eines Euronext NV-Papiers am 05.11.2026 auf 174.30 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 155.95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Euronext NV einen Börsenwert von 16.93 Mrd. Euro. Die Euronext NV-Aktie ging am 20.06.2014 an die Börse PAR. Der erste festgestellte Kurs des Euronext NV-Papiers lag damals bei 19.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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