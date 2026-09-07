CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eurofins Scientific SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 123.80 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eurofins Scientific SE-Aktie investiert, befänden sich nun 8.078 Eurofins Scientific SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 72.72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 587.40 EUR wert. Mit einer Performance von -41.26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Eurofins Scientific SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch