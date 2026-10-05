CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eurofins Scientific SE-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 106.18 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Eurofins Scientific SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94.180 Eurofins Scientific SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Eurofins Scientific SE-Aktie auf 74.86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’050.29 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 7’050.29 EUR entspricht einer negativen Performance von 29.50 Prozent.

Eurofins Scientific SE wurde am Markt mit 13.00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch