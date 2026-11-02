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|Profitables Eurofins Scientific SE-Investment?
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02.11.2026 10:02:26
CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eurofins Scientific SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Eurofins Scientific SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104.80 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.954 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 87.72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 83.70 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16.30 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 15.23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eurofins Scientific SE
Analysen zu Eurofins Scientific SE
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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