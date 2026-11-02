CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eurofins Scientific SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Eurofins Scientific SE-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 104.80 EUR. Bei einem Eurofins Scientific SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.954 Eurofins Scientific SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 87.72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 83.70 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16.30 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Eurofins Scientific SE eine Marktkapitalisierung von 15.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch