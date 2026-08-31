CAC 40-Titel Eurofins Scientific SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eurofins Scientific SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Eurofins Scientific SE-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Eurofins Scientific SE-Anteile an diesem Tag 56.84 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.759 Eurofins Scientific SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 127.30 EUR, da sich der Wert eines Eurofins Scientific SE-Papiers am 28.08.2026 auf 72.36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 27.30 Prozent gestiegen.

Eurofins Scientific SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.56 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch