CAC 40-Titel Eiffage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eiffage von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Eiffage-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Eiffage-Anteile 66.59 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Eiffage-Aktie investiert, befänden sich nun 15.017 Eiffage-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Eiffage-Anteile wären am 08.10.2026 1’486.41 EUR wert, da der Schlussstand 98.98 EUR betrug. Mit einer Performance von +48.64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Eiffage zuletzt 9.62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch