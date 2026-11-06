CAC 40-Titel Eiffage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eiffage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eiffage-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.52 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154.991 Eiffage-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 16’429.01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 106.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64.29 Prozent gesteigert.

Eiffage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch