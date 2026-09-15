Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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15.09.2026 10:02:07
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Carrefour gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Carrefour-Papier bei 15.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Carrefour-Papier investiert hätte, hätte er nun 660.720 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Carrefour-Papiere wären am 14.09.2026 10’974.56 EUR wert, da der Schlussstand 16.61 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.75 Prozent.
Carrefour wurde am Markt mit 11.51 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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