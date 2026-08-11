Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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11.08.2026 10:02:37
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carrefour von vor 3 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Carrefour-Aktie Anlegern gebracht.
Carrefour-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18.12 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Carrefour-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.519 Carrefour-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15.71 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86.70 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 13.30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 11.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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