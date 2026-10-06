Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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06.10.2026 10:02:12
CAC 40-Titel Carrefour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carrefour-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Carrefour-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 06.10.2023 wurde das Carrefour-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16.17 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Carrefour-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 618.429 Carrefour-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 9’585.65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4.14 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Carrefour eine Börsenbewertung in Höhe von 10.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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