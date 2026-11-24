Heute vor 1 Jahr wurden Trades Carrefour-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12.94 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Carrefour-Aktie investiert hat, hat nun 7.731 Anteile im Depot. Die gehaltenen Carrefour-Papiere wären am 23.11.2026 104.14 EUR wert, da der Schlussstand 13.47 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 4.14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Carrefour bezifferte sich zuletzt auf 9.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch